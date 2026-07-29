Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Россельхознадзор отменил ограничения на импорт мясной продукции белорусского производителя ООО "Александров". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Компания сможет поставлять мясо с 30 июля, решение основано на гарантиях департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии о соответствии продуктов предприятия требованиям ЕАЭС и России. Кроме того, в республике заявили о принятии мер по недопущению нарушений.

Рестрикции вводились в марте этого года из-за обнаружения в говядине от белорусского производителя бактерий группы кишечной палочки.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз и транзит мясной продукции белорусского производителя ООО "Велес-Мит". Поставки компании нарушали нормы и требования России, а также технические регламенты ЕАЭС.

Помимо этого, ведомство зафиксировало несоответствия нормам ЕАЭС в продукции животноводства ряда зарубежных компаний. В частности, в индийской буйволятине специалисты нашли остатки антибиотика – окситетрациклина.