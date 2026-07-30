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Международная организация World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов, сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

По его словам, российские спортсмены получат возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

"Российский бокс возвращается на мировую арену", – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что участие российских спортсменов в соревнованиях под национальной символикой ратифицировано на Генеральной ассамблее Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

Дегтярев положительно оценил это решение, подчеркнув, что это дает возможность восстановить единое спортивное пространство, где важнее всего результат.

