Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 20:38

Спорт

Организация World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов

Фото: 123RF.com/sahachat

Международная организация World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов, сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

По его словам, российские спортсмены получат возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

"Российский бокс возвращается на мировую арену", – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что участие российских спортсменов в соревнованиях под национальной символикой ратифицировано на Генеральной ассамблее Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

Дегтярев положительно оценил это решение, подчеркнув, что это дает возможность восстановить единое спортивное пространство, где важнее всего результат.

Читайте также


спорт

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика