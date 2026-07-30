Премьер Польши Туск назвал следующие 100 дней решающими для украинского конфликта

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Ближайшие 100 дней станут решающими в украинском конфликте, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Накануне он обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским сотрудничество в сфере противовоздушной обороны.

"Мы сделаем все возможное в вопросах, связанных с войной, чтобы Украина получила всю необходимую помощь", – передает его слова PAP.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не только добьется своих целей в спецоперации на Украине, но и сделает все для победы. Российские военнослужащие борются за свою Родину, а все граждане страны их поддерживают, подчеркнул президент РФ.

