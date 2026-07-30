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Россия находится в важной точке завершения специальной военной операции, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев во время обращения к добровольцам "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) и Волонтерской роты.

Обращение прозвучало перед отправкой группы добровольцев в зону СВО. Медведев подчеркнул их вклад в общее дело и выразил уверенность в успешном выполнении задач.

"Уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу", – отметил Медведев.

Ранее он говорил, что сохранение страны является общей задачей всех российских политических сил, однако добиться этого можно только победой в спецоперации.

Политик напомнил, что страну испытывают на прочность "запредельным количеством" санкций, поскольку Россия не нравится Западу из-за того, что она большая, сильная, гордая и не дает собой управлять.

