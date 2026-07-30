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30 июля, 17:59

Политика

СБУ предъявила Владимиру Бортко обвинения за "оправдание" действий России

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/СветланаХолявчук

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому режиссеру Владимиру Бортко. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении СБУ утверждается, что Бортко якобы публично "оправдывал" действия России и "ставил под сомнение" украинскую государственность. В связи с этим ему вменяют две уголовные статьи. Досудебное расследование дела Бортко проводится под процессуальным руководством офиса генпрокурора Украины.

Ранее российского режиссера Андрея Звягинцева внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Указывалось, что режиссер попал туда из-за посещения Крыма. В связи с этим авторы ресурса обвинили его в покушении на суверенитет Украины.

Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявлял, что действия украинских националистов и наемников сопоставимы с действиями гитлеровцев. Он указывал на обилие подтвержденных фактов их жестокости, подчеркнув, что они служат доказательством очевидности этого сходства.

Бастрыкин добавлял, что в международный розыск объявлена почти тысяча иностранных наемников, воевавших в составе украинских вооруженных формирований. В отношении 297 иностранных боевиков расследование уже завершено. Кроме того, суды вынесли обвинительные приговоры 249 наемникам.

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