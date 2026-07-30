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30 июля, 19:20

Шоу-бизнес

Против Артемия Троицкого возбудили дело об участии в нежелательной организации

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук (Артемий Троицкий признан в РФ иноагентом)

Против журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого (признан в РФ иноагентом) возбудили административное дело по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку московских судов.

Рассмотрение административного протокола назначено на 4 сентября в 15:00. Название организации не уточняется.

Если критика признают виновным, ему будет назначен штраф до 15 тысяч рублей.

Ранее в Москве арестовали журналиста и исполнительного редактора "Новой газеты" Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании персональных данных. В апреле в редакции прошли обыски.

Газету проверяли на связь с "Новой газетой Европа" (признана в РФ нежелательной организацией) и "Антивоенным комитетом России" (организация признана в РФ террористической).

В июне Ролдугину изменили меру пресечения. Он был переведен из СИЗО под домашний арест.

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