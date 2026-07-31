Уиткофф и Кушнер посетят Украину в ближайшие дни

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни отправятся с визитом на Украину. Об этом Трамп сообщил в интервью Financial Times.

По словам президента США, завершение конфликта между Россией и Украиной находится в фокусе его внимания.

"Мы хотим, чтобы война Украины и России завершилась. Мы заинтересованы не в ракетах, мы заинтересованы в мире", – сказал Трамп.

Ранее сообщилось, что Уиткофф и Кушнер также могут посетить Россию в ближайшие недели. Однако конкретных сроков и какой-либо определенности пока нет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты между РФ и США не прекращаются даже тогда, когда представители американской администрации не посещают Россию. Он подчеркнул, что российская сторона готова к урегулированию украинского кризиса.