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Происшествия

Два человека пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два мирных жителя пострадали в результате ночной атаки беспилотников в городе Гуково Ростовской области. Один из них находится под завалами, ведутся спасательные работы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В ходе воздушной атаки был поврежден жилой многоквартирный дом, произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жители эвакуированы в пункт временного размещения, им оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в Батайске из-за падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина. Пострадавших нет, возгорания не произошло. В Ростове-на-Дону обломки дрона вызвали возгорание лесопосадки. Пожар полностью ликвидирован, пострадавших также нет.

В Ростовской области сохраняется режим беспилотной опасности. Местных жителей призвали найти безопасное укрытие и не подходить к окнам.

Ранее Запорожская область оказалась частично обесточенной в результате атаки ВСУ на энергосистему региона. Энергетики уже работают над стабилизацией работы энергосистемы.

Между тем Пермский край отразил самую массированную атаку украинских беспилотников. За 2 дня средства ПВО ликвидировали 53 дрона. В частности, 29 июля было сбито 23 БПЛА, а 30-го числа – 30 беспилотников.

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