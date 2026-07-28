Эксперт Мясникова посоветовала промывать урожай для закруток в солевом растворе

Перед консервацией урожая на зиму необходимо правильно подобрать плоды, а также простерилизовать банки, предупредили эксперты. Как это сделать и не совершить опасные для здоровья ошибки, расскажет Москва 24.

Необычные рецепты

В конце июля у россиян начинается традиционный сезон консервации. Огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход, чтобы сохранить летний урожай до зимы. Дачники вовсю закручивают банки, вспоминают бабушкины рецепты и ищут новые лайфхаки в соцсетях.

Среди множества рецептов особенно популярны квашеные помидоры с чесноком – их можно хранить в прохладном месте, не закатывая в банки. Для приготовления понадобятся всего несколько ингредиентов и около трех недель на закваску:

помидоры (сорт "сливка") – 1,5 килограмма

вода фильтрованная – 1,3 литра

соль – 2 столовые ложки

сахар – 1 столовая ложка

чеснок – 1 головка

лук репчатый – 1 штука

сельдерей – 1 стебель

петрушка – 1 пучок

перец горошком –10 штук

душистый перец – 5 штук

лавровый лист – 1 штука

Сначала на дно банки или пластикового ведерка нужно уложить все приправы и зелень. Затем каждый помидор нашпиговать зубчиком чеснока и плотно туда же утрамбовать.

Далее необходимо добавить соль, сахар, залить холодной фильтрованной водой и слегка встряхнуть, чтобы специи растворились. После закрыть крышкой и убрать в прохладное место – холодильник, кладовую или подвал. Через 2–3 недели помидоры будут готовы, а на протяжении всей зимы они останутся вкусными и ароматными, заявила пользователь.

Вслед за квашеными томатами с чесноком в соцсетях набирает популярность еще один способ заготовки – пользователи назвали его "помидорами под снегом". Автор видео сообщил, что рецепт проверен годами, а томаты получаются настолько вкусными, что зимой их просят все знакомые.



томаты (черри, крупные или нарезанные дольками)

черный перец горошком

лавровый лист

соль – 1 столовая ложка с горкой

сахар – 5 столовых ложек

лимонная кислота – 1 чайная ложка

чеснок – 1 столовая ложка натертого на мелкой терке на банку

После подготовительных ритуалов можно начинать консервацию. Сначала в банку необходимо выложить черный перец горошком и лавровый лист, а затем добавить томаты и залить кипятком.





пользователь Сети Через 10 минут сливаем рассол из банок в кастрюлю и добавляем в него из расчета на 3 литра 1 столовую ложку соли с верхом, 5 столовых ложек сахара, 1 чайную ложку лимонной кислоты.

Далее рассол нужно поставить на плиту и довести до кипения. Параллельно добавить в банку по 1 столовой ложке натертого на мелкой терке чеснока. После остудить содержимое и финально перелить к томатам.

Кроме того, в разгар сезона консервации у многих дачников возникает вопрос: как поступить с огурцами-переростками? В соцсетях нашли простое и оригинальное решение – сделать из них заготовку, которую уже окрестили "ананасами".





пользователи Сети Если у вас завалялись огромные огурцы-гиганты, не вздумайте их выбрасывать! Из них получается мировой закусон. Они выходят нереально хрустящими, пикантными, кисло-сладкими и залипательно-желтыми из-за куркумы! По вкусу реально как экзотические ананасы!

Для приготовления необходимо собрать набор из следующих ингредиентов:

огурцы-переростки – сколько войдет в банки

свежий укроп – 1 хороший пучок

чеснок – 8 зубчиков (по 4 на банку)

Также отдельно для маринада может потребоваться:

вода – 4 стакана

сахар – 1 стакан

соль – 2 столовые ложки

уксус 9% – 180 миллилитров

куркума – 1 чайная ложка с горкой (именно она дает неоновый цвет) ]

зерна горчицы – 1 чайная ложка с горкой

Автор рецепта уточнила, что огурцы нужно полностью очистить от жесткой кожуры и нарезать брусочками на 4 части. На дно стерилизованных банок выложить мелко нарезанный укроп и по 4 зубчика чеснока. Затем плотно и вертикально утрамбовать подготовленные огурцы. Далее залить кипятком на 15 минут, после чего слить воду в кастрюлю.

После можно приступать к приготовлению маринада. В воду необходимо добавить сахар, соль, уксус, куркуму и зерна горчицы. После довести до кипения. Сильно горячим рассолом залить огурцы в банку и плотно закатать.

Правила безопасности

По словам доцента кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елены Мясниковой, ключевое требование к сырью для закаток – отбор исключительно спелых и свежих плодов без внешних дефектов.

В беседе с Москвой 24 она подчеркнула, что использование овощей с подгнившими участками или нарушенной целостностью кожуры категорически запрещено: они могут испортить закрутку. Также не рекомендуется брать для классических рецептов переспевшие экземпляры, поскольку они теряют форму: огурцы становятся дряблыми, а помидоры растрескиваются.





Елена Мясникова доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова После отбора овощи необходимо тщательно подготовить. Для этого их очищают от загрязнений, промывают в солевом растворе – на литр воды достаточно 10 граммов соли. Можно также использовать специальные средства для обработки овощей и фруктов. Затем урожай раскладывают на чистом полотенце, просушивают и только после этого используют для консервации.

По словам специалиста, перед тем как приступать к закатке, банки и крышки нужно обязательно простерилизовать: для этого существует несколько способов.

"Можно подержать тару над паром, пока на стенках не появятся крупные капли воды, прокипятить в кастрюле или прокалить в духовке. Обычно стерилизация любым способом занимает около 20 минут", – заверила эксперт.

При использовании духовки банки помещают в холодную печь, чтобы избежать трещин, затем нагревают до 110 градусов и оставляют на 20 минут, заключила Мясникова.

В свою очередь, кандидат технических наук, инженер технолог, эксперт по питанию Нелли Львович предупредила, что наиболее опасными для домашнего консервирования являются грибы. Все потому, что в земле, где они растут, могут содержаться споры бактерии Clostridium botulinum, вызывающие ботулизм.

В разговоре с Москвой 24 специалист объяснила, что этот возбудитель не погибает при нагревании и развивается только в анаэробной среде – без доступа кислорода, то есть как раз в герметично закатанных банках.





Нелли Львович кандидат технических наук, инженер технолог, эксперт по питанию Бактерия может присутствовать не во всех банках одной партии, а только в отдельных экземплярах, что делает риск непредсказуемым. Визуально определить развитие невозможно: банка не вздувается и внешне не отличается от безопасной. Употребление такой продукции может вызывать отравление с нервно-паралитическим эффектом – вплоть до остановки дыхания.

Чтобы избежать риска, домашние грибные заготовки лучше делать негерметичными, посоветовала Львович. Например, закрывать обычной крышкой, а не закатывать.

Кроме того, следует приобретать грибы исключительно промышленные, а не с рук или на рынках. Все потому, что на производстве предусмотрена высокотемпературная обработка, заключила она.