Эксперт Мясникова посоветовала промывать урожай для закруток в солевом растворе

Перед консервацией урожая на зиму необходимо правильно подобрать плоды, а также простерилизовать банки, предупредили эксперты. Как это сделать и не совершить опасные для здоровья ошибки, расскажет Москва 24.
Необычные рецепты
В конце июля у россиян начинается традиционный сезон консервации. Огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход, чтобы сохранить летний урожай до зимы. Дачники вовсю закручивают банки, вспоминают бабушкины рецепты и ищут новые лайфхаки в соцсетях.
Среди множества рецептов особенно популярны квашеные помидоры с чесноком – их можно хранить в прохладном месте, не закатывая в банки. Для приготовления понадобятся всего несколько ингредиентов и около трех недель на закваску:
- помидоры (сорт "сливка") – 1,5 килограмма
- вода фильтрованная – 1,3 литра
- соль – 2 столовые ложки
- сахар – 1 столовая ложка
- чеснок – 1 головка
- лук репчатый – 1 штука
- сельдерей – 1 стебель
- петрушка – 1 пучок
- перец горошком –10 штук
- душистый перец – 5 штук
- лавровый лист – 1 штука
Сначала на дно банки или пластикового ведерка нужно уложить все приправы и зелень. Затем каждый помидор нашпиговать зубчиком чеснока и плотно туда же утрамбовать.
Далее необходимо добавить соль, сахар, залить холодной фильтрованной водой и слегка встряхнуть, чтобы специи растворились. После закрыть крышкой и убрать в прохладное место – холодильник, кладовую или подвал. Через 2–3 недели помидоры будут готовы, а на протяжении всей зимы они останутся вкусными и ароматными, заявила пользователь.
Вслед за квашеными томатами с чесноком в соцсетях набирает популярность еще один способ заготовки – пользователи назвали его "помидорами под снегом". Автор видео сообщил, что рецепт проверен годами, а томаты получаются настолько вкусными, что зимой их просят все знакомые.
- томаты (черри, крупные или нарезанные дольками)
- черный перец горошком
- лавровый лист
- соль – 1 столовая ложка с горкой
- сахар – 5 столовых ложек
- лимонная кислота – 1 чайная ложка
- чеснок – 1 столовая ложка натертого на мелкой терке на банку
После подготовительных ритуалов можно начинать консервацию. Сначала в банку необходимо выложить черный перец горошком и лавровый лист, а затем добавить томаты и залить кипятком.
Далее рассол нужно поставить на плиту и довести до кипения. Параллельно добавить в банку по 1 столовой ложке натертого на мелкой терке чеснока. После остудить содержимое и финально перелить к томатам.
Кроме того, в разгар сезона консервации у многих дачников возникает вопрос: как поступить с огурцами-переростками? В соцсетях нашли простое и оригинальное решение – сделать из них заготовку, которую уже окрестили "ананасами".
Для приготовления необходимо собрать набор из следующих ингредиентов:
- огурцы-переростки – сколько войдет в банки
- свежий укроп – 1 хороший пучок
- чеснок – 8 зубчиков (по 4 на банку)
Также отдельно для маринада может потребоваться:
- вода – 4 стакана
- сахар – 1 стакан
- соль – 2 столовые ложки
- уксус 9% – 180 миллилитров
- куркума – 1 чайная ложка с горкой (именно она дает неоновый цвет) ]
- зерна горчицы – 1 чайная ложка с горкой
Автор рецепта уточнила, что огурцы нужно полностью очистить от жесткой кожуры и нарезать брусочками на 4 части. На дно стерилизованных банок выложить мелко нарезанный укроп и по 4 зубчика чеснока. Затем плотно и вертикально утрамбовать подготовленные огурцы. Далее залить кипятком на 15 минут, после чего слить воду в кастрюлю.
После можно приступать к приготовлению маринада. В воду необходимо добавить сахар, соль, уксус, куркуму и зерна горчицы. После довести до кипения. Сильно горячим рассолом залить огурцы в банку и плотно закатать.
Правила безопасности
По словам доцента кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елены Мясниковой, ключевое требование к сырью для закаток – отбор исключительно спелых и свежих плодов без внешних дефектов.
В беседе с Москвой 24 она подчеркнула, что использование овощей с подгнившими участками или нарушенной целостностью кожуры категорически запрещено: они могут испортить закрутку. Также не рекомендуется брать для классических рецептов переспевшие экземпляры, поскольку они теряют форму: огурцы становятся дряблыми, а помидоры растрескиваются.
По словам специалиста, перед тем как приступать к закатке, банки и крышки нужно обязательно простерилизовать: для этого существует несколько способов.
"Можно подержать тару над паром, пока на стенках не появятся крупные капли воды, прокипятить в кастрюле или прокалить в духовке. Обычно стерилизация любым способом занимает около 20 минут", – заверила эксперт.
При использовании духовки банки помещают в холодную печь, чтобы избежать трещин, затем нагревают до 110 градусов и оставляют на 20 минут, заключила Мясникова.
В свою очередь, кандидат технических наук, инженер технолог, эксперт по питанию Нелли Львович предупредила, что наиболее опасными для домашнего консервирования являются грибы. Все потому, что в земле, где они растут, могут содержаться споры бактерии Clostridium botulinum, вызывающие ботулизм.
В разговоре с Москвой 24 специалист объяснила, что этот возбудитель не погибает при нагревании и развивается только в анаэробной среде – без доступа кислорода, то есть как раз в герметично закатанных банках.
Чтобы избежать риска, домашние грибные заготовки лучше делать негерметичными, посоветовала Львович. Например, закрывать обычной крышкой, а не закатывать.
Кроме того, следует приобретать грибы исключительно промышленные, а не с рук или на рынках. Все потому, что на производстве предусмотрена высокотемпературная обработка, заключила она.