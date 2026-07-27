Иерей Береговой призвал не исполнять безумные последние просьбы усопших

Россиянку жестко раскритиковали в Сети за видео, на котором она развеяла прах матери над рекой, что было последней волей усопшей. Насколько законно исполнение подобных просьб и как к этому относится церковь – в материале Москвы 24.

"Пора законодательно запретить"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/katrin_osipova_spb

В социальных сетях широкий резонанс вызвал видеоролик россиянки, показавшей момент развеивания праха своей матери над рекой. Автор объяснила, что таким образом исполнила последнюю волю покойной.





автор видеоролика Я хочу жить свою прекрасную жизнь, которую моя мама мне подарила. Это ведь дар – родиться человеком. И мама моя хотела бы мне счастливой жизни, а не чтобы я приезжала на могилу и плакала.

Девушка отметила, что каждый переживает утрату по-своему, для нее с отцом этот ритуал стал символическим актом прощания, принесшим облегчение.

Публикация собрала более полутора миллионов просмотров и спровоцировала острую дискуссию. Многие поддержали блогера, признавая право каждого на индивидуальный подход к прощанию с близкими, плюс в комментариях стали делиться собственными историями утрат и способами проживания горя. Однако нашлись и те, кто осудил как сам поступок, так и его публичное освещение.

"Я бы тоже хотела, чтобы, когда меня не станет, прах развеяли над водой, а вспоминать необязательно именно на могиле", "странная практика, пора ее законодательно запретить", "люди там купаются", "в самом действии ничего страшного, но выложить это – дурдом", – писали пользователи.



Другие же обратили внимание, что экологический ущерб от подобного действия минимален и прах, состоящий в основном из минералов, не представляет серьезной угрозы для окружающей среды.



Позднее девушка опубликовала еще один ролик, в котором вновь продемонстрировала кадры церемонии и привела цитаты наиболее резких высказываний, сопроводив их подписью: "Еще мнения есть?" Это лишь подогрело общественный резонанс и породило новую волну обсуждений.



Данный способ прощания с умершими в России встречается не впервые. К примеру, ранее прах композитора Родиона Щедрина и его супруги, балерины Майи Плисецкой, был развеян над рекой Окой. Они сами хотели, чтобы их останки были развеяны над территорией страны, рассказал артист балета Андрис Лиепа.

Вопрос этики

Адвокат Вадим Багатурия в разговоре с Москвой 24 заявил, что в целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет.

"Это воля усопшего, и не одна единственная женщина завещала распорядиться своим прахом именно таким образом. После кремации это пепел, который не является ядовитым или сильнодействующим веществом. Блогер сделал это над рекой, в открытом пространстве, где минимальны шансы на то, что прах попадет кому-то в глаза в виде пыли и нанесет вред", – рассказал он.

По словам Багатурии, здесь можно говорить лишь об общественном резонансе: действие не совпадает с представлениями других граждан о том, как нужно поступать с прахом родственников.





Вадим Багатурия адвокат Существует свидетельство о смерти и документ, подтверждающий факт кремации. Однако прахом можно распорядиться по своему усмотрению: либо захоронить его для учета, либо хранить в урне дома, либо развеять согласно последней воле усопшего.

Документ о факте кремации не ограничивает права гражданина распорядиться прахом своего предка, он нужен для ведения учета в случае захоронения. При этом, если человек решает развеять прах, уведомлять государство об этом не требуется, уточнил адвокат.



Перевозить прах также можно практически любым способом без каких-либо ограничений. Единственное исключение – самолеты: для этого прах оформляется специальным образом, и правила нужно уточнять у конкретной авиакомпании, отметил эксперт.



"Однако чисто теоретически в случае жалобы окружающих на подобные действия в общественных местах это может быть расценено как нарушение по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ), что грозит штрафом до 1 тысячи рублей или арестом до 15 суток. Или как ущемление прав верующих (148 УК РФ), что способно обернуться лишением свободы сроком до 1 года", – добавил Багатурия.

По словам юриста, если человек выполняет просьбу усопшего тихо, без лишней шумихи, скорее всего, никто из окружающих об этом даже не узнает. Также лучше иметь при себе доказательства последней воли, так как существует статья о надругательстве над телами умерших (244 УК РФ), наказание за которое может доходить до ареста максимум на 3 месяца.

Церковь против?

Фото: Агентство "Москва"

В то же время отношение православной церкви к подобным действиям закреплено в документе "О христианском погребении усопших", принятом Священным Синодом в 2015 году. Об этом Москве 24 рассказал иерей Владислав Береговой.

В документе отражено, что РПЦ негативно относится к факту кремации, поскольку традиция уходит корнями в язычество.





Владислав Береговой иерей С библейских времен существует заповедь: "Земля еси и в землю отыдеши", – человек был создан из праха земного, и в землю должен возвращаться. Традиционное погребение – для нас это не просто обряд, а символ веры. Мы называем смерть Успением – тело засыпает, ожидая второго пришествия и воскресения мертвых. Гроб похож на кровать, тело готовят к отходу ко сну, а не к уничтожению огнем.

По его словам, способ захоронения не влияет на загробную участь усопшего. Однако в Писании сказано, что Христос вселяется не только в душу, но и в тело человека. Поэтому мощи святых почитаются, а нетленные останки воспринимаются как свидетельство присутствия благодати.

"Тело не является темницей души или пустой коробкой, которую можно выбросить. Мы верим в воскресение тела, а потому относимся к нему бережно и благоговейно. Кремация допустима только в исключительных и чрезвычайных случаях – когда захоронение в земле невозможно. Но принципиально важно не прибегать к ней без крайней необходимости", – уточнил Береговой.



Комментируя конкретный случай и последнюю волю умершей, иерей пояснил, что христиане "не обязаны исполнять безумные обещания", даже если это написано в завещании.

"В Евангелии есть история о царе Ироде: в пьяном угаре он пообещал танцующей девушке все, что она попросит, – и отрубил голову Иоанну Крестителю, чтобы сдержать слово. Святые отцы, в том числе Иоанн Златоуст, не раз говорили: лучше бы ты не сдержал слово и не убил человека", – рассказал Береговой.



При этом каждый случай индивидуален, и некоторые люди могут исповедовать другую религию, где кремация и развеивание праха не считаются чем-то предосудительным. Также возможно, что человек не верит в загробную жизнь, для него молитвы на могиле не имеют значения, резюмировал иерей.

