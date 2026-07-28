Музыкант Стас Намин обвинил пасынка в попытке переложить вину за убийство на мать

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Рок-музыкант Стас Намин заявил, что его пасынок Роман Ткаченко, осужденный за убийство бабушки и сводного брата, пытался возложить ответственность за преступление на свою мать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По словам Намина, ему стало известно о произошедшем от бывшей супруги. Она рассказала, что, приехав в дом к матери, Ткаченко набросился на нее сзади и обхватил за шею, отчего она потеряла сознание. Когда женщина пришла в себя, пасынок заявил ей, что это она убила сына и мать, после чего якобы пыталась покончить с собой.

"В течение нескольких часов она уговаривала его дать ей возможность похоронить близких, в результате чего Ткаченко сам позвонил в полицию, сохраняя спокойствие", – говорится в документах.

При этом сама мать осужденного не помнит этих событий, но, как отмечается в материалах, "допускает, что это мог быть ее субъективный анализ событий".

Ткаченко был арестован по обвинению в убийстве сводного брата и бабушки в 2023 году. Тела с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре 19 октября. СМИ позднее удалось восстановить хронологию убийства сына и тещи рок-музыканта.

Обвиняемый полностью признал вину, хотя не согласился с квалификацией своих действий. По его словам, он любил убитых бабушку и брата, однако всегда состоял в плохих отношениях с Наминым.

Московский областной суд назначил Ткаченко 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.