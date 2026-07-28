Собянин: более 390 беспилотников летело ночью в направлении Московского региона

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 28 июля в направлении Московского региона летело более 390 вражеских беспилотников. Большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что на подлете к Москве был уничтожен 81 вражеский дрон. На местах падения обломков дронов находятся сотрудники спецслужб.

В подмосковном Чехове вражеский БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Земской. На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

В результате падения еще одного БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке. Кроме того, в деревне Ваулово, в садовом товариществе "Дубрава", загорелся частный дом. В момент происшествия людей в доме не было.

На фоне атаки вражеских дронов на столичный регион временные ограничения были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Ближе к утру меры безопасности отменили во Внуково и Домодедово.