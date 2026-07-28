Собянин: силы ПВО уничтожили еще восемь БПЛА на подлете к Москве

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Российские силы ПВО отразили атаку еще восьми беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, к месту падения обломков дронов уже прибыли специалисты экстренных служб. Они устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Ранее силы ПВО ликвидировали еще 28 вражеских БПЛА, летевших на Москву. Всего с полуночи над территорией столичного региона был перехвачен уже 81 беспилотник.

В связи с попыткой атаки БПЛА на столичный регион ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Внуково и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию с уполномоченными службами, тогда как Домодедово полностью закрыт на прием и выпуск воздушных судов.