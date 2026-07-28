28 июля, 05:07Транспорт
Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: Агентство ''Москва''
Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
На момент публикации аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.
Ограничения на полеты также действуют в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Первая авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с уполномоченными органами, вторая – полностью закрыта на прием и отправку воздушных судов.
Подобные меры безопасности вводят в московских аэропортах на фоне очередной попытки атаки БПЛА на столицу. Всего с полуночи над территорией Московского региона было уничтожено 33 беспилотника.
Росавиация снизила предельную высоту полета в районе московских аэропортов до 4 900 метров