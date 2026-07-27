Аэропорт Внуково начал отправлять задержанный из-за сбоев багаж

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Аэропорт Внуково приступил к отправке багажа, который не был доставлен в самолеты из-за сбоев в работе системы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"К сожалению, в результате сбоев образовался багаж, который не был доставлен в воздушные суда. Мы уже отправляем этот багаж текущими рейсами", – говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 12:15 задержек отправки багажа в самолеты в аэропорту не фиксируется. Для нормализации работы системы привлечены дополнительные силы из числа сотрудников авиагавани.

Аэропорт прилагает все усилия, чтобы система продолжала функционировать в штатном режиме.

Внуково сообщил о сбое системы обработки багажа 26 июля. Тогда к решению проблемы привлекли подрядчика. Через несколько часов в авиагавани отметили, что ситуация нормализовалась. Также в аэропорту принесли извинения за доставленные неудобства.