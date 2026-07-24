Шереметьево продолжит работать в штатном режиме на фоне санкций ЕС

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Международный аэропорт Шереметьево продолжает работать в плановом режиме после введения санкций Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт ежедневно обслуживает сотни тысяч пассажиров. Он выполняет функции крупнейшего авиационного хаба России, поддерживает связанность регионов страны и международное авиасообщение.

В связи с этим в Шереметьево подчеркнули, что указанные в решении ЕС основания для включения авиагавани в санкционный список не соответствуют действительности. Аэропорт продолжает обслуживать пассажирские и грузовые перевозки, соблюдая все требования безопасности.

Обработка и проверка грузов на грузовом комплексе осуществляется по стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Соответствие международным нормативам подтверждается регулярными аудитами, которые проводят специалисты иностранных авиакомпаний.

"Шереметьево со своей стороны продолжит осуществлять плановую операционную деятельность совместно с авиационными и неавиационными партнерами, обеспечивать обслуживание рейсов для комфорта пассажиров", – добавили в пресс-службе.

Ранее Евросоюз утвердил очередной, 21-й по счету, пакет санкций против России. Новые ограничения коснулись 170 российских компаний и 48 физических лиц.

В частности, в рамках нового пакета санкций были введены ограничения в отношении нескольких российских аэропортов, включая столичный Шереметьево. Под санкции также подпали аэропорты Ульяновск-Восточный, Платов в Ростове-на-Дону и авиагавань Минеральных Вод.

При этом Брюссель объяснил введенные меры тем, что эти аэропорты используются для перевозки товаров и технологий, задействованных в украинском конфликте.