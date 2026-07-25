ВС РФ уничтожили две подстанции в Черниговской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские войска уничтожили две электрические подстанции в Черниговской области, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что для ударов военнослужащие применяли БПЛА "Герань-4 сикер". Сначала они ликвидировали подстанцию напряжением 110 киловольт в населенном пункте Мена, а после – подстанцию на 40 киловольт в Семеновское.

Ранее Вооруженные силы России ударили по пяти морским судам в акватории Черного моря и порту Черноморска, которые использовались для доставки военных грузов в интересах ВСУ. Все российские удары достигли своих целей.

До этого ВС РФ уничтожили две пусковые установки вражеского берегового ракетного комплекса "Нептун-2". Удары наносились в 25 километрах северо-западнее Одессы, недалеко от населенного пункта Ковалевка. Также были ликвидированы транспортно-заряжающая машина и батарея.