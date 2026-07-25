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25 июля, 18:47

Политика

Армия России поразила балкер, десантный катер и три сухогруза ВСУ в Черном море

Фото: MAX/"Минобороны России"

Армия России поразила на переходном море балкер и три сухогруза, доставлявших военные грузы ВСУ в порты Черноморска и Одессы. Об этом сообщила Минобороны РФ.

Кроме того, по данным Минобороны, ударами высокоточного оружия воздушного базирования и ударных БПЛА в порту Николаева поражены сухогруз, доставивший грузы для ВСУ, и катер CV-90.

Ранее оборонное ведомство отчиталось об успешном поражении пяти морских судов, задействованных в логистике ВСУ. В ходе операции, проведенной с применением БПЛА "Герань-4 сикер", были атакованы четыре сухогруза и один балкер, находившиеся в акватории Черного моря и порту Черноморск.

Также аналогичные удары были нанесены по судам, следовавшим в порты Одессы и Черноморска, а также по транспортным средствам в процессе разгрузки. В ведомстве уточнили, что все обозначенные цели поражены.

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