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25 июля, 22:24

Политика

Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море

Фото: depositphotos/Asteri​

Украинские военные атаковали иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего погиб один моряк, еще один получил ранения. Об этом сообщили в МИД Ирана.

По данным ведомства, нападение произошло утром 25 июля. В результате атаки на борту судна произошел взрыв.

МИД Ирана решительно осудил произошедшее, назвав инцидент нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Тегеран также заявил, что оставляет за собой право на ответные действия.

Ранее американские военные выпустили две ракеты по танкеру со сжиженным нефтяным газом в Оманском заливе, заподозрив его в нарушении морской блокады и перевозке иранского газа. В результате атаки погибли два члена экипажа.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в конце февраля 2026 года, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану, а Тегеран ответил зеркально. В июне стороны подписали меморандум о взаимодействии, однако перемирие оказалось недолгим. Уже в июле боевые действия возобновились.

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