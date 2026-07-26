Собянин: в рамках проекта "Москва – область" пассажиры совершили 20 млн поездок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала реализации проекта "Москва – область" пассажиры совершили свыше 20 миллионов поездок на интегрированных пригородных автобусных маршрутах. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

По его словам, совместно с правительством Московской области городские власти интегрируют пригородные автобусные маршруты в единую систему столичного транспорта. Первые направления связали станции метро "Планерная" и "Беломорская" с жилым комплексом в Красногорске и микрорайоном Новогорск в Химках.

Для перевозок закупили новые низкопольные автобусы преимущественно большого класса, а также подготовили необходимую инфраструктуру. Чтобы пассажиры не путали маршруты с городскими, к привычной нумерации добавили единицу.

Благодаря проекту у жителей Подмосковья появилась возможность использовать для поездок на наземном транспорте безлимитные абонементы "Единый", зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней по карте "Тройка", а также совершать бесплатные пересадки на весь столичный транспорт.

Ежедневно этим видом транспорта пользуются более 160 тысяч человек. К годовщине проекта запустили сразу четыре новых маршрута, в том числе юбилейный 50-й. Более 30 современных автобусов теперь курсируют между Путилково и станциями метро "Сходненская" и "Планерная".

Всего в систему московского транспорта планируется включить не менее 30% ныне действующих пригородных маршрутов.

Ранее электробусы нового поколения вышли на маршрут № 275 на западе столицы. Он затрагивает районы Солнцево, Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское, Можайский, Фили-Давыдково, Кунцево и Филевский Парк.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что по городу курсируют около трех тысяч электробусов. По будням на них совершается более 1,2 миллиона поездок.