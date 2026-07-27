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Политика

Госдума 27 июля проведет заключительное пленарное заседание восьмого созыва

Фото: Москва 24/Анна Селина

Заключительное пленарное заседание Госдумы восьмого созыва состоится 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Отмечается, что за пять лет работы депутаты приняли свыше двух тысяч законов, создали комплексную систему поддержки участников СВО и их семей, а также завершили интеграцию новых регионов в российское законодательное поле.

На заседании выступит спикер ГД Вячеслав Володин, после чего с итоговыми докладами обратятся лидеры всех пяти парламентских фракций.

Также 27 июля планирует провести встречу с депутатами Госдумы Владимир Путин. Главной темой беседы станет подведение итогов работы нижней палаты парламента текущего созыва.

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