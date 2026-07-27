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27 июля, 04:27

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"Ведомости": Минцифры РФ разработает меры поддержки и регулирование для цифровых двойников

Минцифры РФ разработает меры поддержки и регулирование для цифровых двойников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Минцифры РФ готовит меры поддержки для разработчиков российского ПО в сфере цифровых двойников. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя ведомства.

Министерство планирует стимулировать создание решений, позволяющих прогнозировать неисправности, оптимизировать процессы и моделировать сценарии без риска для производства.

Для оценки перспектив направления ведомство заказало исследование в НИУ ВШЭ. Итогом стала технологическая дорожная карта с предложениями по развитию двойников оборудования, объектов инфраструктуры и изделий. Документ также содержит рекомендации по работе с промышленными данными, стандартизации и нормативной базе.

В ведомстве подчеркнули, что это экспертное видение, а конкретные сроки и решения еще будут обсуждаться с отраслью и разработчиками.

Ранее в Минцифры опровергли введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик. Об этом заявил статс-секретарь – замглавы ведомства Иван Лебедев во время пленарного заседания Госдумы. При этом вопрос о новых сборах поднял один из присутствующих на мероприятии парламентариев.

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