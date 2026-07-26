Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов президента FIDE

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Россиянин Кирсан Илюмжинов не станет принимать участия в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Кандидатами на пост являются немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер, а также представитель Казахстана Тимур Турлов.

Илюмжинов стал главой Международной федерации шахмат в 1995 году и неоднократно переизбирался на новый срок. В ноябре 2015 года он попал в санкционный список США по Сирии.

Ранее Аркадий Дворкович объявил о добровольной приостановке своих полномочий президента FIDE. В соответствии с уставом организации, временно исполнять обязанности президента будет его заместитель – 15-й чемпион мира по шахматам, индиец Вишванатан Ананд.

23 июля были введены ограничения в отношении Дворковича в рамках 21-го пакета санкций ЕС. Всего в него вошли 170 российских компаний и 48 частных лиц. Кроме того, ограничения затронули 94 российских и 4 зарубежных банка, а также 33 кредитно-финансовых учреждения.

