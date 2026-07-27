Москва даст адекватный ответ на любые враждебные инициативы Кишинева

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Москва оставляет за собой право отвечать на любые антироссийские шаги молдавских властей, причем реакция будет выверенной, но не обязательно симметричной. Об этом в интервью газете "Известия" заявил представитель МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российская сторона вынуждена реагировать на все недружественные инициативы Кишинева. При этом дипломаты затруднились предсказать, какие еще действия могут предпринять молдавские власти по указке западных кураторов.

В МИД отметили, что все принимаемые меры преследуют единственную очевидную цель – полный разрыв взаимовыгодных связей с Россией.

Ранее МИД РФ вызвал посла Молдавии в Москве Лилиана Дария из-за нарушения молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях. Дипломату был заявлен решительный протест.

Ведомство сообщило, что 19 июля в Кишиневе молдавские полицейские остановили автобус посольства РФ для проверки документов. При этом стражи порядка без каких-либо объяснений сняли с транспортного средства дипломатические номера.