Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 12:46

Политика

МИД РФ выразил послу Молдавии протест из-за задержания дипкурьеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД РФ вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и выразил ему решительный протест из-за задержания российских дипкурьеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

25 июня в аэропорту Кишинева задержали дипломатических курьеров МИД РФ. Им предъявили противоправные требования о досмотре дипломатической корреспонденции и "добровольной" сдаче средств связи.

При этом Молдавия отказала российскому посольству в допуске к курьерам. В результате сотрудники МИД не въехали на территорию страну и вернулись в Россию.

МИД подчеркнул, что указал молдавскому послу на грубое нарушение статьи 27 Венской конвенции 1961 года, которая предполагает для дипкурьеров личную неприкосновенность.

Ранее на фоне случившегося российское посольство в Молдавии выразило протест. Дипломаты напомнили, что курьеров нельзя задерживать или арестовывать "в какой бы то ни было форме". Представители России добавили, что власти Молдавии знали заранее о визите дипкурьеров.

Читайте также


политика

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика