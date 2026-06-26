МИД РФ выразил послу Молдавии протест из-за задержания дипкурьеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД РФ вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и выразил ему решительный протест из-за задержания российских дипкурьеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

25 июня в аэропорту Кишинева задержали дипломатических курьеров МИД РФ. Им предъявили противоправные требования о досмотре дипломатической корреспонденции и "добровольной" сдаче средств связи.

При этом Молдавия отказала российскому посольству в допуске к курьерам. В результате сотрудники МИД не въехали на территорию страну и вернулись в Россию.

МИД подчеркнул, что указал молдавскому послу на грубое нарушение статьи 27 Венской конвенции 1961 года, которая предполагает для дипкурьеров личную неприкосновенность.

Ранее на фоне случившегося российское посольство в Молдавии выразило протест. Дипломаты напомнили, что курьеров нельзя задерживать или арестовывать "в какой бы то ни было форме". Представители России добавили, что власти Молдавии знали заранее о визите дипкурьеров.

