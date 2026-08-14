Ограничения в столичных аэропортах сняты

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Московского региона, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры касались Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево. В ведомстве подчеркнули, что они были необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Подобные ограничения уже объявляли в аэропорту Домодедово в ночь на 14 августа. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы только по согласованию с соответствующими органами. После того как авиагавань снова начала принимать и отправлять самолеты, аэропорт начал восстанавливать график полетов.

Ограничения были введены на фоне попыток вражеских беспилотников атаковать Москву. В частности, вечером 13 августа сообщалось о ликвидации двух дронов, а ночью 14 августа была отражена атака еще 10 БПЛА.

