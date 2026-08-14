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14 августа, 10:50

Мэр Москвы

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строители приступили к созданию наклонного хода станции "Достоевская" Кольцевой линии метро Москвы. Это эскалаторный тоннель, который соединит подземную станцию с вестибюлем, сообщил Сергей Собянин в MAX.

Работы ведутся в сложных гидрогеологических условиях, поэтому применяется технология замораживания грунта. Длина проходки эскалаторного тоннеля превысит 92 метра, указал мэр Москвы.

"Достоевская" станет первой новой станцией Кольцевой линии за более чем 70 лет. Она расположится вдоль Суворовской площади, рядом с улицами Самотечной и Дурова и Екатерининским парком. С открытием станции улучшится транспортная доступность для 200 тысяч жителей трех районов Москвы: Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи.

"До 20% разгрузятся станции "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий", – добавил градоначальник.

В Москве одновременно ведется строительство 25 станций метро. Программа утверждена Собяниным до 2030 года. В частности, продолжается возведение Троицкой, Рублево-Архангельской, Бирюлевской линий. Кроме того, продолжаются работы на станциях "Гольяново" и "Южный порт".

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