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11 августа, 15:09

Город

В Москве появились 26 административно-деловых объектов с начала 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве с января по июль 2026 года ввели в эксплуатацию 26 административно-деловых зданий общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Больше всего новых объектов появилось в Южном и Юго-Западном административных округах – по пять зданий в каждом. В Западном административном округе построили четыре бизнес-центра, в Центральном – три, по два – в Северо-Восточном, Восточном и Северо-Западном. Еще по одному объекту ввели в Зеленограде, Новомосковском и Северном округах.

Как отметил Ефимов, в бизнес-центрах создают комфортные условия для работы и предоставления услуг, а прилегающие территории благоустраивают и озеленяют.

Одним из примеров стал офисный центр "Геолог2" в Обручевском районе площадью 29,5 тысячи квадратных метров. Фасад здания разделен на четыре зоны и отделан металлическими ламелями и панелями. Благодаря сплошному остеклению рабочие помещения получают максимум естественного света, также предусмотрен четырехуровневый подземный паркинг.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что за счет частных инвестиций в городе построено 25 административно-деловых центров. Например, в трех минутах ходьбы от станции метро "Нагорная" появился комплекс "Электролитный", рассчитанный на 200 рабочих мест.

Общая площадь здания переменной этажности – 25,2 тысячи квадратных метров, оно насчитывает шесть наземных этажей и еще один подземный уровень. На первых двух этажах расположена торговая зона, а с третьего по шестой – офисные помещения. Здесь работает фудкорт с производственными и вспомогательными помещениями.

Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию оформил Мосгосстройнадзор. Председатель ведомства Антон Слободчиков отметил, что специалисты "Контроля Москвы" сопровождали возведение деловых комплексов на всех этапах. С начала работ инспекторы провели более 280 выездных проверок, по итогам мероприятий оформлены заключения о соответствии зданий проектной документации.

Ранее стало известно, что в районе Печатники на юго-востоке Москвы в рамках проекта комплексного развития территории реорганизуют участок площадью 3,26 гектара. Проектом предусмотрено возведение 53,4 тысячи квадратных метров общественно-деловых объектов.

Здесь смогут разместиться офисы, магазины, рестораны, кафе, спортивные и другие востребованные в районе точки. Благодаря этому Москва получит свыше 1,5 тысячи рабочих мест.

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