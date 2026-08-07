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07 августа, 11:06

Город

В Москве построят 17 гостиниц по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

В столице в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) возведут 17 гостиниц разного формата и вместимости. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, более чем из 470 проектов КРТ 17 предполагают создание современных общественно-деловых кварталов, где также появятся новые отели. Это будут как небольшие здания, так и крупные гостиничные комплексы. Часть отелей появятся в составе многофункциональных центров, в том числе торгово-развлекательного формата.

Общая площадь объектов составит от 6 до 35 тысяч квадратных метров, номерной фонд – от 100 до 480 номеров. Как отметил Ефимов, проекты КРТ расширят гостиничную инфраструктуру, что приведет к росту туристического потока, развитию новых центров деловой и экономической активности и созданию дополнительных рабочих мест.

Гостиницы оборудуют на территории 15 районов, расположенных в основном в срединной части Москвы и на ее окраинах, включая участки бывших промзон в ходе их редевелопмента.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что из 17 проектов 12 уже находятся на разных стадиях реализации. Например, две новые гостиницы построят в промзоне Огородный Проезд в Марьиной Роще: одна, на 400 номеров, разместится в офисно-деловом квартале на Сущевском Валу недалеко от Савеловского вокзала, вторая, на 480 номеров, появится ближе к станции "Бутырская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Еще один гостиничный комплекс возведут в составе многофункционального центра в промзоне Карачарово. Его площадь достигнет почти 12 тысяч квадратных метров.

Ранее правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии двух неэффективно используемых участков в Бабушкинском и Лосиноостровском районах на северо-востоке столицы. Реорганизуемые территории общей площадью 1,72 гектара расположены по адресам Анадырский проезд, владение 8, и улица Менжинского, владение 30, строение 1.

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