Внебиржевой курс доллара поднялся выше 82 рублей впервые с 26 марта

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Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 82 рублей. Это произошло впервые с 26 марта, свидетельствуют данные торгов.

К 11:02 по московскому времени курс доллара вырос на 43 копейки относительно прошлого закрытия и составил 82,01 рубля.

Между тем стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex впервые с 18 июня превысила 4,3 тысячи долларов за тройскую унцию. 6 августа показатель увеличился на 3,56%, однако позднее замедлился, из-за чего цена остановилась на уровне 4 295,6 доллара.

Немногим ранее индекс Мосбиржи во время утренних торгов опустился ниже 1 900 пунктов. Последний раз такое происходило в октябре 2022 года.