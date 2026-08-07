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07 августа, 11:07

Общество

Горожане назовут любимые локации на Бульварном кольце для летнего отдыха

Фото: пресс-служба Депкульта

Жители столицы смогут проголосовать за самый интересный прогулочный маршрут сезона, который проходит по Бульварному кольцу в рамках фестиваля "Лето в Москве". Голосование запущено в проекте "Активный гражданин", сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"В голосовании представлено девять бульваров, каждый из которых отличается оформлением и программой мероприятий: от спектаклей и творческих мастер-классов до интеллектуальных игр и спортивных состязаний", – отметила Сергунина.

Например, Страстной бульвар летом превратился в арт-галерею. Гости могут понаблюдать за работой художников и попробовать написать собственные картины, поскольку каждые выходные проводятся уроки живописи.

Чистопрудный бульвар располагает к неспешным прогулкам среди живых изгородей и арок, украшенных цветами. Здесь разместились площадки Международного открытого фестиваля "Театральный бульвар", где проходят представления, встречи с артистами и занятия по актерскому мастерству.

На Тверском бульваре открылся летний клуб "Москва". В торговых павильонах можно познакомиться с продукцией отечественных производителей, а на спортивных площадках – сыграть в настольный теннис, стритбол, петанк или присоединиться к тренировкам по боксу.

Гоголевский бульвар привлекает любителей шахмат: вдоль него установили четыре беседки с шахматными столами и удобными лавочками.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Лето в Москве" на ВДНХ с 13 по 23 августа пройдет пятый гастрономический фестиваль "Вкусы России". Он объединит производителей более чем из 75 регионов, которые представят свыше пяти тысяч товарных позиций. Гостям предложат вологодское масло, коломенские калачи, выборгские крендели, тульские пряники, уральское варенье из одуванчиков и многое другое.

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Сюжет: Лето в Москве
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