В ГД предложили бесплатно предоставлять витамины детям из многодетных семей

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Детям из многодетных семей нужно бесплатно выдавать витаминные комплексы и общеукрепляющие препараты по рецепту врача. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Эта мера поможет родителям сохранить здоровье ребенка в период сезонных заболеваний и больших нагрузок в школе. Он уточнил, что выдавать нужно самые необходимые витамины, которые педиатры часто рекомендуют для укрепления иммунитета. При этом инициатива должна касаться любых многодетных семей, вне зависимости от их дохода.

Гусев отметил, что в случае реализации этой идеи препараты будут предоставлять в аптеках по рецепту, расходами на них займется государство. Парламентарий подчеркнул, что здоровые дети являются основой здоровой нации.

Ранее Гусев предложил сделать все госуслуги и сервисы бесплатными для многодетных семей. Он уточнил, что мера должна распространиться на парковки, школы, детские сады, высшее образование, проезд по платным трассам и другие направления. По его словам, многодетные семьи нуждаются в дополнительной поддержке.