Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Анискино в Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Анискино в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Этого удалось достичь благодаря активным боевым действиям подразделений группировки войск "Север". Кроме того, за прошедшую неделю группировка установила контроль над Белым Колодезем, Устиновкой и Бакшеевкой в Харьковской области, а также Рыжевкой в Сумской области.

Всего за неделю, по данным Минобороны, российские подразделения взяли под контроль восемь населенных пунктов.

Ранее российские войска провели серию точечных ударов по объектам ВСУ. Под Днепропетровском, в районе Вишневого, был уничтожен эшелон с техникой. В ходе комбинированной атаки локомотив был выведен из строя БПЛА "Герань", после чего по составу был нанесен ракетный удар комплексом "Искандер".

Параллельно с этим ВКС РФ отработали по пунктам управления противника. Под удар ФАБ-500 попали позиции операторов БПЛА Нацгвардии в Доброполье и штаб 105-й бригады теробороны в Харьковской области.