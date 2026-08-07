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07 августа, 12:37

Город

Около 2,5 млн "квадратов" жилья по реновации введут в Москве в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в этом году планируется ввести около 2,5 миллиона квадратных метров жилья для программы реновации. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью телеканалу Москва 24.

"На сегодняшний момент программа реновации реализована уже более чем на четверть. Всего у нас планируется переселение около миллиона человек, и на сегодняшний момент нам удалось переселить почти 290 тысяч человек", – рассказал заммэра.

За время действия программы построено 8,5 миллиона "квадратов" жилья. Кроме того, в 2025 году был установлен рекорд – введено 2,3 миллиона "квадратов", а в текущем году объемы планируется увеличить до 2,5 миллиона.

Ефимов отметил, что такие темпы позволяют городу выполнять обязательства перед участниками программы и планомерно двигаться к ее завершению в 2032 году.

Также ускорить строительство помогают цифровые технологии, искусственный интеллект, современные методы проектирования и применение префаб-технологий. Благодаря этому сроки возведения зданий существенно сократились: если раньше на строительство одного дома уходило в среднем 36–39 месяцев, то теперь – 12–14 месяцев.

С начала реализации программы реновации в Москве расселили и демонтировали свыше 920 старых домов. Освобожденные участки в дальнейшем используются для возведения новых жилых зданий, рядом с которыми создаются зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Больше всего домов расселено и демонтировано на юго-востоке мегаполиса – 159, еще 134 – на востоке и 111 – на западе.

"Интервью": Владимир Ефимов – о строительстве в Москве

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