Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 14:18

Город

Более 2,9 тыс лифтов заменили в Москве в рамках программы капремонта

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Более 2,9 тысячи лифтов заменили в Москве в рамках программы капитального ремонта в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 55 тысяч лифтов. В этом году установим в общей сложности свыше 5,5 тысячи лифтов", – указал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

С 2018 года лифты в домах меняются в год окончания 25-летнего срока службы. В рамках ремонта специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новое. Если в подъезде несколько лифтов, то они меняются поочередно.

В домах устанавливают российские лифты, которые соответствуют требованиям безопасности и комфорта.

Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, поскольку они являются оборудованием повышенной опасности, требующим проверки технического состояния и своевременной замены.

Ранее сообщалось, что в Северном административном округе Москвы в 2026 году по заявкам жителей установят 11 подъемных платформ в подъездах многоквартирных домов. Семь подъемников уже смонтированы. После завершения обследования и проектирования работы начнутся еще в четырех подъездах.

"Новости дня": архитектурный декор восстановят в доме на Красной Пресне

Читайте также


городЖКХ

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика