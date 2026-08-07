Более 2,9 тыс лифтов заменили в Москве в рамках программы капремонта

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Более 2,9 тысячи лифтов заменили в Москве в рамках программы капитального ремонта в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 55 тысяч лифтов. В этом году установим в общей сложности свыше 5,5 тысячи лифтов", – указал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

С 2018 года лифты в домах меняются в год окончания 25-летнего срока службы. В рамках ремонта специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новое. Если в подъезде несколько лифтов, то они меняются поочередно.

В домах устанавливают российские лифты, которые соответствуют требованиям безопасности и комфорта.

Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, поскольку они являются оборудованием повышенной опасности, требующим проверки технического состояния и своевременной замены.

Ранее сообщалось, что в Северном административном округе Москвы в 2026 году по заявкам жителей установят 11 подъемных платформ в подъездах многоквартирных домов. Семь подъемников уже смонтированы. После завершения обследования и проектирования работы начнутся еще в четырех подъездах.

