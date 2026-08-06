Почти 470 домов капитально отремонтировали в Москве с начала 2026 года

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С начала этого года специалисты столичного комплекса горхозяйства выполнили капитальный ремонт 469 многоквартирных домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Московская программа капремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. В нее вошло около 30 тысяч зданий общей площадью более 330 миллионов квадратных метров. Всего с 2015 года отремонтировали уже более 16 тысяч домов. В текущем году запланированы работы на почти 1,8 тысячи объектах, отметил вице-мэр.

Список работ для каждого здания определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В холодное время года проводятся работы, не зависящие от погодных условий: устранение неисправностей в системах электроснабжения, газоснабжения, канализации, пожарной сигнализации, а также ремонт подвальных помещений, мусоропроводов и входных групп. Работы по восстановлению фасадов и плоских кровельных покрытий планируются исключительно после установления стабильно положительных температур.

На особом контроле находится соблюдение сроков работы лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, которое требует регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации.

Кроме того, в 2026 году обновят шестиэтажный жилой дом 1912 года, спроектированный архитектором Борисом Великовским в стиле неоготики. Он находится в 1-м Басманном переулке. В рамках работ мастера уже заменили обрешетку и кровельное покрытие, а также наладили температурно-влажностный режим в чердачном помещении. В данный момент ведется ремонт фасада.