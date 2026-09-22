ЕС продлил персональные санкции против РФ до сентября 2029 года

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Совет Евросоюза принял решение продлить персональные санкции против России до 22 сентября 2029 года. Это следует из заявления европейского органа, размещенного на его странице в соцсети X.

"Санкции применяются более чем к 3 тысячам физических и юридических лиц", – сказано в сообщении.

При этом в рамках пересмотра ограничительных мер Совет ЕС решил не продлевать рестрикции в отношении трех физических лиц и одной организации, а также исключить из списка трех умерших.

Ранее Словакия потребовала исключить из санкционного списка российского бизнесмена Алишера Усманова. Это требование поддержала Франция. При этом Париж не уведомил других о своем решении заранее и не стал его комментировать. После этого позицию Словакии поддержали Хорватия и Италия.

Также СМИ сообщали, что на фоне давления со стороны Франции и Люксембурга постоянные представители стран Евросоюза согласились снять санкции с российского предпринимателя Михаила Фридмана.

