Банки в РФ смогут замораживать счета при частичном совпадении данных клиентов

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Росфинмониторинг разработал законопроект, который позволит банкам блокировать счета россиян при частичном совпадении их данных с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

Согласно инициативе, при обнаружении сходства счет заблокируют на пять рабочих дней. На 1 февраля 2026 года более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имели несколько вариантов написания своих данных.

По мнению президента Ассоциации экспортеров и импортеров Артура Лера, после принятия нового закона число блокировок банковских счетов может увеличиться на 20%. Такого же мнения придерживается эксперт Екатерина Косарева. Она подчеркнула, что системы противодействия отмыванию денег в большинстве случаев (90–95%) срабатывают ошибочно, поскольку основаны на формальных критериях. Косарева также отметила, что у людей с распространенными именами и фамилиями могут возникнуть проблемы.

Однако полных тезок по фамилии, имени и отчеству – менее 1%, указал финансовый советник Алексей Родин. Он добавил, что необходимо доработать алгоритмы, чтобы они сразу анализировали возможные связи между людьми. Эксперты также призвали создать быстрый и понятный порядок снятия ограничений.

Ранее сообщалось, что в августе банки выдали более 2 миллионов потребительских займов, что на 0,7% больше, чем месяцем ранее. Традиционно в рейтинге по числу кредитов – столичный регион, а самый резкий скачок спроса зафиксирован в Забайкалье.