Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 13,01%

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Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России во второй декаде сентября выросла до 13,01% годовых. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

В третьей декаде августа показатель составлял 12,9% годовых, а в первой декаде сентября – 12,95%. В мониторинг ЦБ входят ставки Сбера, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка ДОМ.РФ, Московского кредитного банка, Т-банка, ПСБ и Совкомбанка.

Центробанк при расчете предельных ставок по депозитам ориентируется только на базовые предложения для всех клиентов. В эту статистику не попадают вклады с капитализацией процентов, а также "комбинированные" продукты, где для получения повышенного дохода банк предлагает оформить страховку жизни или инвестиционный счет.

Кроме того, ЦБ не учитывает вклады, по которым срок разделен на несколько периодов с разными процентными ставками.

Ранее сообщалось, что в августе банки выдали более 2 миллионов потребительских займов, что на 0,7% больше, чем месяцем ранее. Традиционно в рейтинге по числу кредитов – столичный регион, а самый резкий скачок спроса зафиксирован в Забайкалье.