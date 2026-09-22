Французский актер Арно Дени ушел из жизни посредством эвтаназии

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Французский актер и режиссер Арно Дени ушел из жизни в Бельгии, сделав эвтаназию. Об этом пишет AFP, ссылаясь на его адвоката Филиппа Куртуа.

Уточняется, что процедура прошла 22 сентября. Актеру было 43 года.

В июле 2023 года Дени удалили правостороннюю паховую грыжу, после чего установили полипропиленовый имплант. Как отмечал сам актер, после операции у него начались сильные осложнения и непрекращающиеся невыносимые боли, справиться с которыми медики не могли.

Театральные зрители знали Дени по его работам в классическом репертуаре. Он был автором постановок "Идиот", "Король Лир", "Опасные связи" и "Тартюф".

