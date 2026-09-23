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02:29

Происшествия

Взрыв прозвучал в районе иранского острова Кешм

Фото: depositphotos/lkpro

Мощный взрыв прогремел неподалеку от иранского острова Кешм. Об этом сообщает издание IRNA.

По данным журналистов, громкий звук доносился со стороны моря. Территорию самого острова взрыв не затронул. Подробности случившегося выясняются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что находится на этапе принятия решения по ситуации с Ираном и в ближайшее время ожидаются значительные крупные события. Он озвучил три возможных сценария: уничтожить Иран, позволить ему экономически ослабнуть или заключить сделку.

В свою очередь, Тегеран направил Вашингтону через катарских посредников условия для прекращения конфликта. В них входят прекращение боевых действий на всех фронтах, разблокировка замороженных иранских активов и снятие морской блокады.

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