Москвичей призвали быть осторожными из-за усиления ветра

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичам и гостям города стоит быть осторожными на фоне усиления в столице юго-восточного ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

Граждан в связи с непогодой призвали быть внимательными за рулем и парковаться только в безопасных местах. Также рекомендуется не оставлять детей без присмотра, а на улице обходить шаткие конструкции.

При необходимости стоит звонить по телефонам 101, 112 или 8 (495) 637-31-01.

Ранее в столичном Дептрансе также призвали водителей быть внимательными за рулем, так как из-за дождя тормозной путь автомобилей может увеличиться, а видимость ухудшиться. Также следует заранее тормозить перед пешеходными переходами и не пользоваться телефоном за рулем.

При этом в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 18:00 24 сентября.

