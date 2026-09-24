Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии пошутил о его увольнении

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с швейцарским коллегой Инацио Кассисом в штаб-квартире ООН пошутил о его возможном увольнении за фотографию с российским министром.

"Надеюсь, вас не уволят за эту фотографию. Хотя вы же не входите в Евросоюз", – сказал Лавров, которого цитирует ТАСС.

Лавров прибыл в Нью-Йорк 23 сентября для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министр также провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Их переговоры длились около часа.

На встрече Лавров указал, что атаки украинских сил на инфраструктуру ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков. Российская сторона также подтвердила приверженность достижению целей специальной военной операции, в том числе политико-дипломатическими методами.