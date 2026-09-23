Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке длилась около часа

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершились в Нью-Йорке. Встреча продолжалась около часа, сообщает РИА Новости.

В состав российской делегации вошли постпред РФ при ООН Василий Небензя, посол России в США Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

Перед началом встречи американские журналисты задавали вопросы Лаврову и Рубио. Они улыбнулись в ответ, однако не стали на них отвечать.

Лавров прибыл в США для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН накануне. Переговоры с Рубио стали первой встречей в рамках рабочей программы российского министра на полях ГА.

Ожидалось, что в рамках встречи они обсудят украинский конфликт, а также введение санкций президентом США Дональдом Трампом в отношении России.