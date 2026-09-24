Лавров обсудил с премьером Ливана обстановку на Ближнем Востоке

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Ливана Навафом Саламом на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Стороны обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке, сообщили в МИД.

В ходе беседы российский министр подтвердил принципиальную позицию Москвы в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливана. Кроме того, он акцентировал необходимость прекращения боевых действий в республике и создания условий для политико-дипломатического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН.

Лавров также встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Фахми. Стороны обсудили актуальную ближневосточную повестку, уделив особое внимание взрывоопасной обстановке в Персидском заливе, вызванной американо-израильской агрессией против Ирана. Также затрагивались кризисные ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, Ливане и Сирии.

Ранее спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи на полях Генассамблеи ООН. Переговоры прошли в штаб-квартире организации и были сосредоточены на поиске пути к сделке между Тегераном и Вашингтоном.

Аракчи озвучил Уиткоффу условия Тегерана для открытия Ормузского пролива. Среди них – незамедлительное снятие морской блокады, выплата всех заблокированных активов и прекращение войны на всех фронтах сопротивления.