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24 сентября, 10:00

Город

Полигон для практики студентов суперколледжа создадут в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полигон для практики студентов направления "Строительство" будущего суперколледжа планируется построить в Коммунарке. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, площадь самого большого в стране суперколледжа превысит 113 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 16,6 тысячи студентов. Учащиеся смогут выбрать такие направления, как строительство, креативные индустрии и гостеприимство, транспорт, IТ-технологии, промышленность, образование, финансы и торговля.

Полигон площадью более 20 тысяч квадратных метров возведут приблизительно в 600 метрах от самого образовательного учреждения. Оно сможет принять порядка 200 учащихся, а также 56 педагогов и представителей инженерно-технического персонала одновременно.

На территории полигона разместят штаб, цех, стоянку для строительной техники, склад с оборудованием, участок устройства наружных инженерных сетей и другие объекты.

По словам главы департамента гражданского строительства Алексея Александрова, условия для работы на полигоне будут практически идентичны реальным. В специальных зонах студенты будут готовить площадку для строительства, узнают об устройстве шпунтового ограждения, котлована и фундаментной плиты, научатся возводить стены и перекрытия, монтировать двери, окна, кровлю, инженерное оборудование.

В заготовительном цехе студенты смогут работать с металлоконструкциями и арматурой. Там также будет храниться крупнощитовая опалубка, кабельно-проводниковая и трубопроводная продукция.

Ранее в Коммунарке построили детский сад с бассейном. Здание возвели на территории большого жилого комплекса, где уже открыты 8 детсадов и 4 школы. Новое дошкольное учреждение сможет принять 350 воспитанников.

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