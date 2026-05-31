Производственный комплекс появится на территории ОЭЗ "Технополис Москва"

В Зеленограде на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" началось строительство современного производственного комплекса для выпуска оборудования радиационного контроля, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"Проектом предусмотрено возведение двух корпусов – производственного и административного, которые составят единый комплекс общей площадью почти 19,3 тысячи квадратных метров", – указал Ефимов.

По его словам, максимальная высота здания составит 10 этажей. Внутри разместят современные офисные пространства и переговорные комнаты, а производственные помещения оснастят высокотехнологичным оборудованием.

Благодаря этому научно-производственное предприятие (ННП) "Доза" укрепит свой промышленный потенциал, а в столице появится около 200 рабочих мест с возможностью расширения до 500. При этом застройщиком территории выступит дочерняя компания НПП "Доза" – ООО "Доза Тех".

"Здесь планируется выпускать дозиметры, радиометры, лабораторное и другое оборудование – всего более 600 высокотехнологичных изделий в год", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Общий объем инвестиций в проект составляет свыше 1,1 миллиарда рублей, при этом более 500 миллионов уже направлено на его реализацию.

Внешний облик здания выполнят с учетом функциональности, технологичности и современного индустриального дизайна, указал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. Территорию вокруг озеленят, обустроят парковку, разместят зарядные станции для электромобилей и пешеходную инфраструктуру.

Весь процесс строительства промышленного объекта пройдет под контролем Мосгосстройнадзора, отметил председатель комитета Антон Слободчиков. Инспекторы ведомства уже составили программу проверок, первый выезд состоится во втором квартале 2026 года.

