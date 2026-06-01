01 июня, 15:46

Шоу-бизнес

Сын Михаила Круга сыграл свадьбу

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alexanderkkrug

Сын советского и российского певца Михаила Круга Александр сообщил, что сыграл свадьбу со стилисткой Ульяной Сытиновой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост молодого человека в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Круг-младший разместил в своих соцсетях кадры с торжества. В качестве локации для свадьбы пара выбрала территорию напротив водоема.

"Ульяна Круг – звучит гордо. Уверен, у нас все впереди, и все скоро о нас услышите еще больше!" – написал артист.

Исполнитель познакомился со своей девушкой на шоу "Давай поженимся!" в 2024 году. Сын Круга выбрал на проекте именно Сытинову. Однако свои отношения пара скрывала и сообщила о романе лишь в феврале 2025-го.

Круг сделал предложение девушке в Таиланде в июне 2025-го, а в октябре того же года пара официально зарегистрировала свой брак. Свадьбу они сыграли только сейчас.

