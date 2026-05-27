27 мая, 12:33

Шоу-бизнес

Звезда "Битвы экстрасенсов" Шепс сделал предложение своей возлюбленной

Фото: телеграм-канал "POLINA FRIS"

Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Олег Шепс сделал предложение своей возлюбленной Полине. Об этом девушка сообщила в своем телеграм-канале.

"Yes. Я люблю тебя!" – говорится в публикации.

В комментариях пользователи поздравили пару, пожелали им счастливой семейной жизни и указали, что ждут свадьбу.

Ранее певица Клава Кока (настоящее имя – Клавдия Высокова. – Прим. ред.) заявила, что выходит замуж. В одной из соцсетей она опубликовала фотографии с кольцом и возлюбленным – блогером Дмитрием Масленниковым. До этого пара продолжительное время уверяла, что они просто друзья.

В свою очередь, актер Виталий Андреев, известный по сериалу "Трудные подростки", женился на артистке Ольге Зайцевой. Они заключили брак 28 апреля 2026 года.

