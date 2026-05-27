Скончался актер из сериала "Эмили в Париже" Пьер Дени

Французский актер Пьер Дени, известный по роли в сериале "Эмили в Париже", ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказала семья актера, он умер 25 мая. Причиной стала тяжелая форма бокового амиотрофического склероза.

Актриса Сильви Вартан принесла соболезнования его близким и заявила, что Дени был чутким и веселым человеком. Еще одна его коллега Люс Мушель добавила, что их совместная творческая жизнь не должна была заканчиваться так быстро.

Дени знаком зрителям своими ролями в проектах "Другая жизнь женщины", "Богомол", "Каникулы любви", "Профайл". В сериале "Эмили в Париже" он исполнил роль Луи де Леона.

