27 мая, 20:35

Культура

Скончался актер из сериала "Эмили в Париже" Пьер Дени

Фото: кадр из сериала "Эмили в Париже"; режиссер – Даррен Стар; производство – Darren Star Productions

Французский актер Пьер Дени, известный по роли в сериале "Эмили в Париже", ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказала семья актера, он умер 25 мая. Причиной стала тяжелая форма бокового амиотрофического склероза.

Актриса Сильви Вартан принесла соболезнования его близким и заявила, что Дени был чутким и веселым человеком. Еще одна его коллега Люс Мушель добавила, что их совместная творческая жизнь не должна была заканчиваться так быстро.

Дени знаком зрителям своими ролями в проектах "Другая жизнь женщины", "Богомол", "Каникулы любви", "Профайл". В сериале "Эмили в Париже" он исполнил роль Луи де Леона.

